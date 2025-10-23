Les 12 coups de midi du 23 octobre : Cyprien fait fort, Pierre Niney sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 23 octobre 2025, 35ème victoire de Cyprien – Et de 35 victoires pour Cyprien ce jeudi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a fait fort aujourd’hui avec un Coup de Maître à 10.000 euros, qui lui a permis de tenter sa chance face à la nouvelle étoile mystérieuse.











Les 12 coups de midi du 23 octobre, aucun indice sur la nouvelle étoile mystérieuse

Cyprien fait grimper sa cagnotte au total de 170.845 euros de gains et cadeaux. Sur la nouvelle étoile mystérieuse, toujours absolument aucun indice pour l’instant ! Il a proposé au hasard le nom de Pierre Niney mais sans surprise, c’est raté.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 23 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+