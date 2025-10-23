Ça commence aujourd’hui du 23 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 23 octobre 2025, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit de deux rediffusions.





Ça commence aujourd’hui du 23 octobre 2025 à 13h55 « Oser dire non à ses parents ! » (rediffusion)

Leurs parents avaient tout planifié, tout décidé à leur place. Sans jamais douter, ils ont suivi ce chemin tracé d’avance. Pourtant, au fil des années, une petite voix en eux s’est faite de plus en plus insistante, les invitant à sortir du rang… Jusqu’au jour où, armés de courage, ils ont choisi de prendre leur destin en main et de vivre enfin leur propre vie.

Et à 15h : « Ils ont vu leur enfant devenir une star » (rediffusion)

Dans cette émission poignante présentée par Faustine Bollaert, trois invités livrent leurs histoires bouleversantes, témoignant d’une jeunesse parfois happée trop tôt par la violence. À travers leurs récits, riches en émotions et en messages de prévention, l’émission interroge la montée des violences commises par des adolescents, voire des enfants, et parfois même par des filles. Le petit frère d’Adama, tué à coups de couteau en 2011, a longtemps laissé la colère guider ses pas avant de transformer sa douleur en combat en créant l’association « Sada » pour venir en aide aux plus jeunes. Hannah, agressée à quinze ans par deux filles de son âge pour un simple téléphone, vit encore avec les séquelles d’un trouble post-traumatique. Quant à Damien, gendarme blessé par balles lors d’une mission en Nouvelle-Calédonie, il porte à vie les traces physiques et nerveuses d’une attaque menée par des adolescents de treize à dix-huit ans. Trois parcours marqués par la violence, mais aussi par la résilience et la volonté de reconstruire.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 23 octobre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

