Demain Nous Appartient du 23 octobre : Bastien ouvre son coeur à Violette (résumé + vidéo épisode 2059 en avance)

Demain nous appartient du 23 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2059 de DNA – Bastien va finalement ouvrir son coeur à Violette ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et ils vont s’embrasser et passer la nuit ensemble !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 23 octobre 2025 – résumé de l’épisode 2059

C’est le père de Diane qui a poursuivi Violette dans la forêt. Il a découvert que sa fille a falsifié sa signature pour venir au boot camp. Il vient la récupérer, et Mélody et Fred s’excusent pour l’incident. Le lendemain, Mélody sanctionne Violette en la mettant de corvée. Bastien lui reproche son comportement et sa consommation de cannabis, mais elle le repousse violemment. Marceau assiste à la scène.

Lors de l’épreuve du jour, Marceau rend à Violette sa pochette de joints et lui montre une bouteille de vin trouvée dans la maison abandonnée. Il tente de l’embrasser, mais elle le rejette. Pendant l’épreuve, ils s’affrontent et Violette l’emporte, bien qu’elle pense qu’il l’a laissée gagner. Bastien, témoin de leur complicité, cache sa jalousie.



De leur côté, Fred et Samuel discutent de Victoire. Fred sent que Samuel a compté pour elle, mais ce dernier le rassure : ils ne sont plus que des amis. Le soir, autour d’un feu de camp, les jeunes jouent à « action ou vérité ». Poussée par le jeu, Violette embrasse Marceau sous les yeux d’Ellie, blessée, et de Bastien, qui tente de faire bonne figure. Dans la nuit, Bastien rejoint Violette, s’excuse pour leur dispute et lui avoue sa jalousie. Touchée, elle l’embrasse, et ils finissent par passer la nuit ensemble.

À l’hôpital, Noor confie à Océane avoir rencontré Romain pendant une séance de modelage où elle posait comme modèle. Romain offre ensuite à Océane un modelage à son effigie, que Noor trouve raté. Quand la sculpture se casse, Noor tente de la recoller, sous le regard intrigué de Benny, qui la soupçonne d’avoir un faible pour Romain. Quand Romain découvre les dégâts, Océane protège Noor en accusant Benny.

Pendant ce temps, Martin raconte à Raphaëlle que son enterrement de vie de garçon était trop sage. Nordine, Georges et Karim veulent rattraper le coup en le “kidnappant” pour un saut à l’élastique, mais Martin se défend et blesse Georges. Plus tard, ils se retrouvent au Spoon : les amis lui bandent les yeux en lui faisant croire qu’une strip-teaseuse l’attend… mais c’est Damien qui apparaît, pour le fou rire général.

VIDÉO Demain nous appartient du 23 octobre – extrait de l’épisode

