Ça commence aujourd’hui du 31 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo avec Sandrine Quétier et Adeline Blondieau

Ça commence aujourd’hui du 31 octobre 2025, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 31 octobre 2025 à 13h55 : « Célébrités : à 50 ans, elles se sentent enfin libres ! » (rediffusion)

Vieillir peut susciter certaines appréhensions, notamment chez les femmes particulièrement exposées au regard des autres et à la pression sociale. Pourtant, pour Sandrine Quétier, Adeline Blondieau, Bénédicte Delmas et Anne-Charlotte Pontabry, la cinquantaine marque une véritable renaissance, symbole de confiance retrouvée et d’accomplissement personnel. À 47 ans, Sandrine Quétier a quitté sa carrière d’animatrice télé pour se consacrer pleinement à ses passions, le rock et la comédie : après avoir fondé son groupe Molly Pepper, elle a sorti son premier album solo à 53 ans. Libérée du jugement extérieur, elle assume pleinement son âge et s’épanouit en vivant selon ses envies. À 54 ans, Adeline Blondieau adopte elle aussi une approche apaisée du temps qui passe : elle accepte de vieillir et ne se laisse plus influencer par les diktats de l’apparence.

Et à 15h : « Elles étaient prêtes à affronter tous les dangers pour avoir un bébé ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert donne la parole à des femmes prêtes à tout risquer pour devenir mères. Johanna, atteinte d’une malformation osseuse et mesurant 1m32, n’avait d’autre choix qu’une césarienne pour donner la vie. Les complications dramatiques survenues lors de sa quatrième grossesse l’ont profondément marquée, sans pour autant éteindre son désir d’un cinquième enfant. Constance, née avec une cardiopathie congénitale complexe, a appris en tombant enceinte qu’elle avait 80 % de risque d’y laisser la vie. Quant à Mélissa, atteinte de mucoviscidose, elle a toujours voulu être mère, quitte à en mourir : victime d’une grave hémorragie à quatre mois de grossesse, elle a refusé une intervention risquant de compromettre la vie de son bébé, préférant mettre la sienne en danger plutôt que de renoncer à devenir maman.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 31 octobre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.