Les 12 coups de midi du 4 octobre : Cyprien se loupe, l’étoile mystérieuse avare en indice

Par /

Publicité

Les 12 coups de midi du 4 octobre 2025, 16ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une 16ème victoire ce samedi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Le meilleur Maître de Midi depuis l’élimination d’Emilien s’est loupé sur une question du Coup de Maître sur le prix de l’Arc de Triomphe, il a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.


Les 12 coups de midi du 4 octobre : Cyprien se loupe, l'étoile mystérieuse avare en indice
Capture TF1


Publicité

Les 12 coups de midi du 4 octobre, la place Vendôme sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit sa cagnotte personnelle monter au total de 84.388 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, toujours rien de plus en dehors de la photo de fond, il s’agit de la place Vendôme, à Paris.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon, Coco Chanel, Henri Salvador

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 4 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+


Publicité

A LIRE AUSSI
Reportages découverte du 4 octobre 2025 : sommaire et reportages
Reportages découverte du 4 octobre 2025 : sommaire et reportages
Tout le monde veut prendre sa place : 20ème victoire de Vincent (4 octobre)
Tout le monde veut prendre sa place : 20ème victoire de Vincent (4 octobre)
Audiences 3 octobre 2025 : « Simon Coleman » toujours devant « Mask Singer »
Audiences 3 octobre 2025 : « Simon Coleman » toujours devant « Mask Singer »
100% logique du 4 octobre : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2
100% logique du 4 octobre : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut