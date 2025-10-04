

Publicité





Reportages découverte du 4 octobre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Reportages découverte du 4 octobre 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « La guerre du bitume » (inédit)

Les grandes villes françaises traversent une profonde mutation urbaine, marquée par l’essor des pistes cyclables, la piétonnisation des centres et la mise en place de zones à faibles émissions. Ces transformations bouleversent les équilibres entre usagers de la route et attisent les tensions. À Marseille, Lyon, Paris ou Grenoble, la cohabitation sur la chaussée devient de plus en plus conflictuelle, donnant lieu à une hausse des incivilités et des accidents. Une enquête menée sur plusieurs mois plonge dans le quotidien de ceux qui vivent au cœur de cette véritable « guerre du bitume ».

Et à 14h50 dans Grands Reportages « Ils en font tout un fromage » (rediffusion)



Publicité





Depuis la crise sanitaire, la passion des Français pour le fromage a explosé : avec 26 kilos consommés par an, ils sont désormais les premiers au monde, devant les Grecs. Pour certains, cette gourmandise devient une véritable vocation.

Pendant un an, nous avons suivi des passionnés prêts à tout pour vivre du fromage : fabriquer dans les conditions extrêmes de Singapour, ouvrir une fabrique de mozzarella à Toulouse ou décrocher le titre de meilleur fromager du monde.

Virginie, cheffe d’entreprise et mère de quatre enfants, s’entraîne sans relâche pour remporter le concours international de Tours après une 2e place l’an dernier. À Singapour, Laurent, biologiste expatrié, quitte son emploi pour produire du fromage artisanal malgré le climat tropical et les contraintes sanitaires. Amandine, 24 ans, et son compagnon Théo reprennent la ferme familiale pour produire leur propre lait de brebis, mais les travaux tournent vite au défi. Enfin, trois amis — Benjamin, Rémi et Baptiste — abandonnent leur carrière confortable pour lancer une fabrique de mozzarella à Toulouse, un pari risqué guidé par la passion et l’amitié.