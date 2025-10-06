Les 12 coups de midi du 6 octobre : Cyprien fait encore fort, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 6 octobre 2025, 18ème victoire de Cyprien – Cyprien a encore brillé ce lundi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a signé un Coup de Maître à 10.000 euros et a pu tenter sa chance face à l’étoile mystérieuse, où un nouvel indice est apparu.











Les 12 coups de midi du 6 octobre, un mètre sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait grimper sa cagnotte à 89.888 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a désormais un nouvel indice : un mètre. Il s’ajoute à celui de la photo de fond, la place Vendôme, à Paris. Cyprien a proposé aujourd’hui le nom de Catherine Deneuve, mais c’est raté.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon, Coco Chanel, Henri Salvador, Catherine Deneuve

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 6 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



