Demain Nous Appartient du 4 octobre : Erica arrêtée et soupçonnée ! (résumé + vidéo épisode 2046 en avance)

Demain nous appartient du 4 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2046 de DNA – Erica est arrêtée et soupçonnée par la police après le second incendie ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et François annonce son départ pour plusieurs mois.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 4 octobre 2025 – résumé de l’épisode 2046

Au commissariat, Damien informe Sara et Georges que l’incendie du hangar a été provoqué avec le même procédé qu’auparavant : solvant et briquet à arc électrique. Aucune empreinte n’a été relevée, mais ce mode opératoire confirme la piste d’un même incendiaire. Comme Arthur était en intervention et Marceau en garde à vue ce soir-là, ils sont tous deux innocentés. Sara évoque alors la possibilité qu’Erica ait voulu protéger son fils en incendiant un hangar désaffecté.

Sara se rend au lycée pour interroger Erica et l’emmène au commissariat. Le ton monte rapidement entre elles : Erica l’accuse de s’acharner sur elle à cause de Roxane, mais finit par coopérer. En salle d’interrogatoire, elle affirme avoir passé la soirée seule chez elle et demande la présence de son avocate. Georges confirme ensuite que son téléphone a bien borné à son domicile toute la soirée, ce qui renforce sa version. Bart, furieux, confronte Sara et l’accuse à son tour de manquer d’objectivité envers sa compagne.



Un peu plus tard, Soraya réclame la libération immédiate d’Erica et de Marceau, faute de preuves. Sara est contrainte d’accepter. À leur sortie, Marceau s’en prend à Bart, toujours persuadé qu’il l’a dénoncé, tandis que Soraya souligne qu’il a au contraire plaidé leur cause. Le soir, au Spoon, Laurie pousse Bart à se confier. Il admet croire sincèrement à l’innocence d’Erica et Marceau, et évoque sa dispute avec Sara. Laurie le réconforte et le prend dans ses bras, au moment même où Erica les aperçoit et fait demi-tour…

À l’hôpital, Soizic découvre un planning très chargé, dont elle se réjouit : mieux vaut travailler que subir l’ambiance tendue chez elle. François, de son côté, annonce à Mélody qu’il va partir plusieurs mois sur les chemins de Compostelle. Quand il en parle à Soizic, elle comprend qu’il veut se recentrer sur lui-même et accepte sa décision avec tristesse.

Pendant ce temps, Jordan tente d’en savoir plus sur “Jérem”, le faux petit ami de Judith, en piégeant Noor. Celle-ci invente qu’il est commercial en lunettes de toilettes connectées. Jordan feint d’accepter la situation et de tourner la page, ce qui affole Noor, qui prévient aussitôt Judith. En réalité, le stratagème de Jordan fonctionne : Judith lui envoie un message pour le voir le lendemain et mettre les choses au clair.

VIDÉO Demain nous appartient du 4 octobre – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.