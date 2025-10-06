Ça commence aujourd’hui du 6 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Publicité





Ça commence aujourd’hui du 6 octobre 2025, le sommaire – Ce lundi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui et alors qu’il s’agit d’une semaine spéciale santé mentale, il a pour thème « Dépression, troubles bipolaires : le couple à l’épreuve ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 6 octobre 2025 à 13h55 « Dépression, troubles bipolaires : le couple à l’épreuve » (inédit)

Christelle est atteinte d’une bipolarité de type 2, caractérisée par des épisodes d’hypomanie et de profondes dépressions. Ce diagnostic a profondément bouleversé son existence ainsi que celle de son mari, Laurent. Tandis qu’elle lutte contre la culpabilité et la solitude, Laurent l’accompagne chaque jour, tout en cherchant à préserver son propre équilibre pour rester fort à ses côtés.

Et à 15h, exceptionnellement cette semaine, retrouvez « Rendez-vous chez le psy ».



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 6 octobre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.