Demain Nous Appartient du 8 octobre : la police fait une découverte (résumé + vidéo épisode 2048 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 8 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2048 de DNA – La police va faire une découverte importante sur l’enquête ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Après l’accident d’Audrey, l’étau de se resserre sur la coupable…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 8 octobre 2025 – résumé de l’épisode 2048

À l’hôpital, Audrey se remet de son accident. Elle a réussi à éviter la voiture qui lui fonçait dessus et se souvient seulement d’un rétroviseur cassé. Elle demande à Damien de retrouver la personne ayant appelé les secours pour la remercier. En menant l’enquête avec Georges, Damien découvre que l’appel a été passé depuis le téléphone d’Audrey, ce qui laisse penser que le chauffard a prévenu les secours avant de s’enfuir… Sara informe ensuite qu’un nouveau départ de feu a eu lieu près du lieu de l’accident, avec le même mode opératoire que les précédents incendies. Les policiers en déduisent que le pyromane pourrait aussi être le conducteur.

Au Spoon, Mona raconte l’accident d’Audrey à Laurie. Sara vient apaiser les tensions avec Bart et ils se réconcilient. Peu après, Audrey appelle Sara : elle se souvient avoir aperçu deux silhouettes dans la voiture. Mona surprend ensuite Bart en train d’écrire à Erica et lui conseille de lui laisser de l’espace.



Publicité





Au lycée, Bastien reproche à Violette de fréquenter Marceau, qu’il juge dangereux. Après une dispute, il finit par avouer à Marceau que c’est lui qui l’a dénoncé à la police pour l’incendie du lycée. Une bagarre éclate avant que Violette ne s’interpose.

François prend la route pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Adam, encore plein d’espoir de voir ses parents se réconcilier, fait une séance d’ostéopathie avec Gloria. Plus tard, avec Alain, ils organisent un apéritif pour soutenir Soizic, décidée à aller de l’avant et à rester positive.

À l’hôpital, Christelle demande à Marianne un temps partiel pour pouvoir travailler comme fleuriste. Mais Marianne rejette sa demande, estimant que c’est une lubie. Sur les conseils de Sylvain, Christelle décide d’attendre quelques jours avant de relancer le sujet.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Bart a tout compris et confronte Laurie ! (vidéo épisode du 13 octobre)

VIDÉO Demain nous appartient du 8 octobre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.