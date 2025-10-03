Les Cinquante du 3 octobre : qui va donner sa langue au Chat et sera éliminé ? (résumé, spoiler + replay épisode 35)



Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 35 du vendredi 3 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 35 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que le Lion annonce que Kelly a enfreint les règles et qu’elle est donc exclue du jeu !











Publicité





Kelly quitte donc l’équipe Bleue, désormais en infériorité numérique. Tout le monde est sous le choc, Kelly pleure et quitte le chateau.

Entre Laura et Marco, le torchon brule ! Un gros clash éclate.

Place à la Torturette du Chat. Place au tirage à la courte paille, c’est Benjamin chez les Jaunes, Jérémy chez les Bleus, Laura chez les Blancs, et Toto chez les Gris qui y vont !



Publicité





Laura se sauve à la première devinette, suivie de Jérémy. Il ne reste plus que Toto et Benjamin !

SPOILER qui va donner sa langue au chat ?

Dans l’épisode de lundi, Toto et Benjamin s’affrontent. L’un d’eux va donner sa langue au chat et sera éliminé, sauf si son équipe accepte de sacrifier de l’argent pour le sauver. On vous en dira plus dimanche soir !

Les Cinquante, le replay du 3 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 35 ce vendredi 3 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 6 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 36.