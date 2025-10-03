Ici Tout Commence spoiler : Gaspard s’attaque à Marc (vidéo épisode du 8 octobre)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que Gaspard a perdu les pédales et fait n’importe quoi depuis que sa mère, Éléonore, a débarqué à l’institut dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, il ne va pas hésiter à s’en prendre de nouveau à Marc Leroy…











Devant la porte du bureau de la direction, Gaspard éloigne un élève et écoute la conversation téléphonique de Marc… Celui-ci finit par sortir et Gaspard lui renverse volontairement du jus de fruits sur ses vêtements. Marc n’a pas d’autre choix que de repasser chez lui ! Gaspard semble avoir fait tout ça pour entrer dans le bureau… Qu’a-t-il encore prévenu ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1280 du 8 octobre 2025, Gaspard s’en prend à Marc

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.