Les Enfants de la Télé du 26 octobre 2025 : qui sont les invités de Faustine Bollaert ce dimanche soir sur France 2 ?

Les Enfants de la Télé du 26 octobre 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 26 octobre : les invités

Ce soir dans « Les Enfants de la télé », Faustine Bollaert accueille un plateau aussi éclectique que pétillant ! Autour d’elle aujourd’hui : Roman Doduik, Gwendoline Hamon, Mohamed Bouhafsi, Michel Boujenah et Nadiya replongeront dans leurs souvenirs télévisés, entre fous rires, séquences cultes et moments d’émotion.

📺 Rendez-vous ce dimanche à 18h10 sur France 2 pour un moment chaleureux et plein d’émotions avec Les Enfants de la Télé.



