Les Enfants de la Télé du 26 octobre 2025 : qui sont les invités de Faustine Bollaert ce dimanche soir sur France 2 ?

Par /

Publicité

Les Enfants de la Télé du 26 octobre 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

Les Enfants de la Télé du 26 octobre 2025 : qui sont les invités de Faustine Bollaert ce dimanche soir sur France 2 ?
Capture France 2


Publicité

Les Enfants de la Télé du 26 octobre : les invités

Ce soir dans « Les Enfants de la télé », Faustine Bollaert accueille un plateau aussi éclectique que pétillant ! Autour d’elle aujourd’hui : Roman Doduik, Gwendoline Hamon, Mohamed Bouhafsi, Michel Boujenah et Nadiya replongeront dans leurs souvenirs télévisés, entre fous rires, séquences cultes et moments d’émotion.

📺 Rendez-vous ce dimanche à 18h10 sur France 2 pour un moment chaleureux et plein d’émotions avec Les Enfants de la Télé.


Publicité

A LIRE AUSSI
Un dimanche à la campagne du 26 octobre 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)
Un dimanche à la campagne du 26 octobre 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)
13h15 le dimanche du 26 octobre : au sommaire aujourd’hui
13h15 le dimanche du 26 octobre : au sommaire aujourd'hui
« Adieu les cons » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (26 octobre)
« Adieu les cons » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (26 octobre)
Les rencontres du Papotin du 25 octobre : Jean-Louis Aubert ce soir sur France 2
Les rencontres du Papotin du 25 octobre : Jean-Louis Aubert ce soir sur France 2


Publicité


Retour en haut