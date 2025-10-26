Star Academy 2025 : le programme des évaluations de la semaine 2

Star Academy 2025, évaluations semaine 2 – Premier dimanche à 16 au château de la Star Academy après l’élimination de Mehdi hier soir.


Et ce soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des secondes évaluations, qui auront lieu dès lundi matin.

Capture TF1


Star Academy, la semaine du parrain et de la marraine

Alors qu’il s’agit d’une semaine spéciale parrain et marraine, lundi matin Charlotte Cardin sera présente pour les évaluations des élèves du groupe 2. Ils vont chanter sur une chanson au choix parmi les titres préférés de leur marraine.

La liste des chansons pour le groupe de lundi matin :
– Papaoutai – Stromae
– I’m Still Standing – Elton John
– If It Makes You Happy – Sheryl Crow
– C’est écrit – Francis Cabrel
– Pour que tu m’aimes encore – Céline Dion


En plus du chant, les académiciens qui le souhaitent peuvent faire une mise en scène. Les titres pour le groupe 1 qui passera mardi matin seront annoncés lundi après-midi.

Rappel des groupes :
Groupe 1 : Ambre, Anouk, Bastiaan, Ema, Jeanne, Léa, Léane, Lenny, et Léo.
Groupe 2: Lily, Mélissa, Noah, Sarah, Théo L., Théo P., et Victor.

A l’issue des évaluations, les professeurs vont désigner trois nommés. L’un sera sauvé par le public samedi et l’autre par les élèves. Le dernier sera éliminé.

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.

