Les Traîtres saison 5 : après la finale, Anne-Elisabeth Blateau vivement critiquée par ses camarades

La grande finale de la saison 5 des Traîtres sur M6 a consacré pour la première fois la victoire du camp des Loyaux. Une conclusion historique pour l’émission d’Éric Antoine, marquée par le triomphe de Marlène Schiappa, Christine Bravo et Théo Fernandez.





Mais si la fête aurait pu être totale, les tensions nées pendant le tournage semblent loin d’être apaisées… et Anne-Elisabeth Blateau se retrouve aujourd’hui au cœur des critiques.







Christine Bravo règle ses comptes avec Anne-Elisabeth Blateau

Interrogée par Le Parisien, Christine Bravo n’a pas mâché ses mots envers l’actrice de Scènes de ménages, l’une des deux dernières Traîtresses encore en jeu lors de la finale.

« Anne-Elisabeth a chialé H24 pendant onze jours, dans le jeu et hors jeu. C’était délirant ! Marlène et moi avons même envisagé de lui trouver une structure pour l’aider », a-t-elle déclaré.



Avant d’ajouter, à propos du comportement de sa rivale : « Alors quand Théo fond en larmes en étant accusé et qu’elle ne réagit pas, cela fait tache. Ce cynisme et cette froideur cachaient un loup. »

Christine Bravo a également confié qu’après la victoire des Loyaux, l’ambiance n’était pas vraiment à la fête : « Après la finale, elle était très, très vénère. Cela a gâché la fête. »

Marlène Schiappa déçue par le comportement de l’actrice

De son côté, Marlène Schiappa a expliqué avoir été particulièrement touchée par l’attitude d’Anne-Elisabeth Blateau, qu’elle dit avoir voulu aider :

« Dans mon cas, elle a appuyé sur ma corde sensible, l’engagement d’une vie pour les femmes qui souffrent. Quand j’ai une personne devant moi qui répète toute la journée qu’on l’a trahie, qu’on est horrible avec elle et qu’elle va mal, je baisse forcément la garde et j’essaye de l’aider. »

Théo Fernandez lui aussi blessé

Enfin, Théo Fernandez a confié sa propre déception à l’issue du tournage, révélant un geste particulièrement marquant après la finale : « Une fois les caméras coupées, je me suis approché par deux fois d’Anne-Elisabeth pour lui faire un câlin et elle m’a repoussé devant tout le monde. On aurait aimé que tout se passe bien pour célébrer cela ensemble. »

Si les Loyaux ont enfin remporté Les Traîtres après cinq saisons d’échecs, la victoire semble avoir laissé un goût amer à certains candidats. Entre blessures d’ego, rancunes et incompréhensions, la finale de cette saison 5 restera décidément l’une des plus intenses et émotionnellement chargées de l’histoire du jeu.