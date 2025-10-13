Mask Singer : après l’élimination du DJ, le public devient complice du Seigneur de la Forêt



Alors que la saison de Mask Singer approche de la grande finale, TF1 réserve une nouvelle surprise de taille pour la demi-finale, diffusée ce vendredi 17 octobre à 21h10. Après l’aventure inédite du DJ, dont les téléspectateurs connaissaient l’identité dès le début, le public va de nouveau devenir complice d’un masque mystérieux !











Un “Seigneur de la Forêt” pour piéger les enquêteurs

Lors de cette demi-finale, Camille Combal et les quatre enquêteurs – Kev Adams, Chantal Ladesou, Michaël Youn et Laurent Ruquier – vont accueillir un nouvel enquêteur mystère. Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est que cette personnalité, cachée sous un tout nouveau costume baptisé « Le Seigneur de la Forêt », n’est pas venue pour les aider… mais pour les piéger ! Et cette fois encore, vous serez ses complices.

Les téléspectateurs dans la confidence

Dès le début de l’émission, cette célébrité révélera son identité aux téléspectateurs et dévoilera le stratagème imaginé par la production pour tromper les enquêteurs et Camille Combal. Le public en plateau, lui, restera dans l’ignorance totale, tandis que les fans à la maison suivront cette supercherie en coulisses, avec un point de vue inédit.

Mais avant la révélation officielle, les internautes peuvent dès maintenant mener l’enquête sur les réseaux sociaux pour tenter de deviner qui se cache sous ce nouveau masque.



Une révélation mercredi

L’identité du Seigneur de la Forêt sera révélée mercredi sur les réseaux sociaux officiels de Mask Singer, avant sa grande entrée dans l’émission vendredi.

🔎 L’enquête est ouverte ! Rendez-vous vendredi soir sur TF1 pour suivre la demi-finale de Mask Singer.