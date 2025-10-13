Un Si Grand Soleil Spoiler : Lavergne agresse Ludo ! (épisode du 15 octobre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1771 du 15 octobre 2025 – Les choses vont mal tourner pour Ludo dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, alors que Ludo repart à la recherche de la source pour sauver l’exploitation, Lavergne ne va pas hésiter à le suivre !











Et alors que Ludo trouve la grotte, il s’y enfonce et trouve la source. Il découvre qu’elle est bouchée et qu’un tuyau a été sectionné ! Ludo tente de déboucher la source quand il entend du bruit à l’entrée de la grotte…

Ludo découvre que c’est Lavergne ! Il lui annonce avoir trouvé la source qui était bouchée mais Lavergne ne lui répond pas… Il déclenche une explosion et prend la fuite ! Ludo est au sol, il a perdu connaissance et a le visage en sang ! L’entrée de la grotte est désormais bouchée, Ludo est pris au piège…

