« Malédiction sur le campus » : votre téléfilm inédit ce 3 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Malédiction sur le campus » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 3 octobre 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1, il s’intitule « Sous l’emprise des Callahan ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Malédiction sur le campus » : l’histoire, le casting

À l’université de Chester, une sororité est secouée par une série de morts mystérieuses. Bien décidée à percer ce sombre mystère, Briana mène sa propre enquête. Mais ses découvertes la conduisent à révéler des secrets inavouables qui ébranleront son regard sur la sororité et mettront sa vie en péril.



Avec : Luna Rivera (Brianna), Annie Sullivan (Chrissy), Vicente Perdomo (Jared), Charlotte Banks (Alex)

Et à 16h, « Vengeance sur le campus » (rediffusion)

Considérée comme une « ratée » par son entourage, et plus particulièrement par sa mère, Vicky abandonne le lycée. Treize ans plus tard, elle occupe un poste de caissière dans un magasin de déstockage. Lorsque sa jeune collègue Caitlyn lui confie vouloir, elle aussi, quitter l’école, Vicky tente de la convaincre de ne pas commettre la même erreur… sans succès. Le jour où elle perd son emploi, elle tombe par hasard sur la carte étudiante de Caitlyn. Saisissant cette opportunité, Vicky décide d’usurper son identité pour s’offrir une seconde chance. Devenue « Caitlyn », elle se réinscrit au lycée, bien déterminée à réussir tout ce qu’elle avait échoué auparavant – y compris à gagner enfin la fierté de sa mère.

Avec : Maiara Walsh (Vicky Patterson), Karis Cameron (Heather), Jesse Irving (Liam Fleming), Naika Toussaint (Maddy)