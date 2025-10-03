Plus belle la vie spoiler : Apolline réussit à s'échapper mais... (6 octobre 2025)



Apolline va réussir à s’échapper lundi dans votre feuilleton marseillais de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du lundi 6 octobre 2025, Will vient chercher Apolline pour se débarrasser d’elle… Ophélie ne montre aucun soutien ni compassion et Apolline tente alors le tout pour le tout !











Elle parle au ravisseur du bijou hors de prix à la main d’Ophélie… Celle-ci ne se laisse pas faire et Apolline en profite pour s’enfuir ! Ophélie fait remarquer à Will qu’Apolline s’est barrée… Dans la forêt, Apolline peine à courir, elle est freinée par sa douleur au pied. Will la poursuit mais il chute et sa tête heurte une pierre. Il semble être mort ! Apolline est soulagée jusqu’à ce que l’autre ravisseur, Florian, la rattrape.

Florian décide de ne pas tuer Apolline, il la remet avec Ophélie et lui dit que de toute façon, vu l’état de son pied qui est noir, elle va mourir toute seule… Et il menace Ophélie si sa famille ne paie pas la rançon d’ici le lendemain !



Les Kepler ont en effet reçu une demande de rançon de 350.000 euros… La police compte s’occuper de tout. Mais Sylvie Vavin retrouve Vanessa, elle a elle aussi reçu une demande de rançon à lui remettre… Les ravisseurs ont tout prévu, ils veulent que Vanessa Kepler leur remette l’argent pendant que la police sera occupée ailleurs !