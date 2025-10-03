Ça commence aujourd’hui du 3 octobre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd'hui du 3 octobre 2025, le sommaire – Ce vendredi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd'hui ». Aujourd'hui, il s'agit d'une spéciale « Les jours d'après » avec pour thème « Jumeaux, triplés, quadruplés : la vie en XXL ! ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 3 octobre 2025 à 13h55 « Jumeaux, triplés, quadruplés : la vie en XXL ! » (inédit)

Flavie et Maverick sont les heureux parents de sept enfants ! Après avoir eu trois garçons, ils ont voulu tenter un petit dernier… mais surprise : ce sont des quadruplés qui sont arrivés ! Leur quotidien est bien rempli, rythmé et organisé, mais surtout plein de bonheur. De leur côté, Solène et David partagent l’émotion du moment où ils ont découvert qu’ils allaient accueillir des jumeaux.

Et à 15h05 : « Leur incroyable histoire avec leur chien » (rediffusion)

Sur le plateau de Ça commence aujourd’hui, Faustine Bollaert reçoit des invités dont la vie a été bouleversée grâce à leurs fidèles compagnons à quatre pattes. Pierre-Albert, disparu 48 heures en forêt à l’automne 2024 après une chute, raconte avoir survécu grâce au soutien de son labrador Thor. De leur côté, Jules et Louise, des jumeaux atteints de rétinite pigmentaire, ont vu leur quotidien transformé depuis l’arrivée de Sully et Sunset, deux chiens-guides qui leur apportent autonomie et sérénité. Enfin, Cédrick se souvient de la nuit du 31 août 2016, lorsqu’un incendie ravagea son chalet : réveillé à temps par sa chienne Eva, il a pu sauver tous les occupants et a été témoin d’un véritable miracle.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 3 octobre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.