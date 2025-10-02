Envoyé Spécial du 2 octobre : quels reportages ce soir sur France 2 ? (sommaire)



Envoyé Spécial du 2 octobre 2025













Envoyé Spécial du 2 octobre 2025 : les reportages

Toujours moins cher, la folie déco ?

Meubles tendance, vases, coussins, bougies ou vaisselle à prix cassés… Après la fast fashion dans l’habillement, voici la fast déco qui envahit nos intérieurs. Chaque Français dépense désormais entre 500 et 1 000 euros par an pour embellir son logement, un budget en hausse constante. Portées par de nouvelles enseignes venues du nord de l’Europe et par les géants du low-cost, les prix chutent, au point de faire vaciller certains acteurs historiques – comme Casa – balayés par ce raz-de-marée. Jysk, colosse danois fort de 3 500 magasins, multiplie les ouvertures en France, transformées à chaque fois en véritables événements commerciaux, avec rayons bondés et prix d’appel irrésistibles. Pour la première fois, cette enseigne discrète révèle une partie de ses secrets de fabrication. Car derrière ces prix imbattables se cache une organisation mondialisée. Les équipes d’Envoyé spécial ont suivi la piste jusqu’au Vietnam, devenu l’un des ateliers du monde pour la décoration et l’ameublement. Là-bas, loin des immenses usines que l’on imagine, ce sont des artisanes qui confectionnent à la main paniers, luminaires et objets en bois… revendus quelques euros seulement dans toute l’Europe.

Les hôtels de la colère

Epping, petite ville de 12 000 habitants au nord de Londres, menait une existence paisible jusqu’à l’agression sexuelle d’une adolescente de 14 ans par un demandeur d’asile en juillet 2025. Depuis, une vague de colère anti-migrants secoue la cité et, plus largement, tout le Royaume-Uni. Dans le collimateur des manifestants : les hôtels réquisitionnés par le Home Office pour héberger les demandeurs d’asile ayant traversé illégalement la Manche, le temps que leur dossier soit examiné. À Epping, ils sont des dizaines à se rassembler deux fois par semaine devant le Bell Hotel pour exiger sa fermeture et dénoncer une politique migratoire qu’ils jugent trop laxiste. Parmi eux, des parents inquiets côtoient des militants d’extrême droite, parfois très radicaux. Plongée dans une ville, et un pays, profondément fracturés.



Je suis riche : taxez-moi !

Ils sont riches, très riches. Héritiers, entrepreneurs à succès ou magnats de la finance, ils réclament… de payer davantage d’impôts ! Ils se font appeler les Patriotic Millionnaires et seraient environ 200 aux États-Unis. Alors que les inégalités ne cessent de se creuser dans les pays développés, ils s’indignent de contribuer proportionnellement moins que les classes moyennes. Leur combat : instaurer un impôt mondial sur la richesse.

Luxe, des occasions en or

Et si le luxe devenait accessible ? C’est le pari de deux entrepreneures parisiennes, Sophie Hersan et Fanny Moizant, qui ont fondé en 2009 la plateforme Vestiaire Collective, spécialisée dans la revente de sacs, vêtements et accessoires haut de gamme. Quinze ans plus tard, leur entreprise a révolutionné le marché mondial de la mode. Estimé à près de 37 milliards de dollars (31,5 milliards d’euros) en 2024, le secteur du luxe de seconde main pourrait franchir les 60 milliards d’ici 2029. Une croissance spectaculaire qui séduit aussi bien une clientèle jeune et connectée que des passionnés de mode ou des collectionneurs avertis. De Paris à Tourcoing en passant par New York, comment les deux Françaises ont-elles imposé leur modèle ? Pourquoi maisons de vente, boutiques spécialisées et même grandes marques de luxe ont-elles dû s’adapter à cette vague numérique ? Voyage au cœur d’un phénomène planétaire qui redéfinit notre rapport à la mode, au luxe et à la consommation durable.