Plus belle la vie spoiler : drame, Hugo tire sur Ulysse ! (14 octobre 2025)

On peut dire qu’Ophélie va provoquer un drame dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 14 octobre 2025, les choses vont tourner au drame et Ophélie est responsable !


Alors qu’elle est toujours amoureuse d’Hugo malgré qu’il ait orchestré son enlèvement pour obtenir une rançon, Ophélie a permis à Hugo et Florian de prendre la fuite en s’installant dans la villa dans laquelle ils étaient planqués pendant le faux enlèvement. Et cerise sur le gâteau, Ophélie est prête à quitter la France avec Hugo ! Elle va alors donner à Hugo et Florian toutes les infos et le code du coffre du cabinet Kepler pour qu’ils aillent se servir.

Sur place, Hugo et Florian récupèrent l’argent dans le coffre mais aussi une arme… Mais alors qu’Ulysse n’était pas censé être là, il repasse au cabinet suite à un malaise de Vanessa et il tombe nez à nez sur Hugo et Florian ! Hugo n’hésite pas une seconde et tire plusieurs balles sur Ulysse !


Ulysse va-t-il survivre ? Suspense !

