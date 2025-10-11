Mask Singer : découvrez qui se cache sous le Lapin ! (indices et prono)



Mask Singer saison 8 tous les indices sur le Lapin – Plus que quelques minutes avant le coup d’envoi du quart de finale de la saison 8 de « Mask Singer ». Il ne reste plus que 5 costumes en compétition et parmi eux, le Lapin brouille les pistes. Avez-vous reconnu quelle célébrité se cache sous le masque ? On vous dit tout !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 8 : quelle célébrité est dans le costume du Lapin ?

Le Lapin semble s’être échappé d’un conte merveilleux. Vêtu d’un costume éclatant et haut en couleurs, il incarne à la perfection le mariage du raffinement et de la fantaisie, avec une élégance pleine de mystère. Sa douce fourrure blanche, ses longues oreilles soyeuses et son regard malicieux lui donnent un charme à la fois attendrissant et espiègle.

Son haut-de-forme orné de plumes et de cartes à jouer renforce sa prestance théâtrale, évoquant l’univers fantasque du Chapelier fou d’Alice au pays des merveilles. Sa veste richement brodée, décorée de motifs floraux scintillants, parachève un look féerique et flamboyant qui attire immédiatement tous les regards. Un costume lumineux, poétique et unique, derrière lequel pourrait bien se cacher une voix familière, à la fois sensible et puissante.



Chez Stars-Actu, on est certains que les indices mènent à… Ycare ! Révélé par la Nouvelle Star, Ycare a participé aux Enfoirés avec Michaël Youn et Christophe Maé, il est auteur, compositeur et interprète. Le Mont Saint Michel évoque sa chanson « D’autres que nous – 14 boulevard Saint-Michel », 16 ans car c’est à cet âge qu’il a eu un grave accident, ou encore la guitare qui est son instrument de prédilection.

Récapitulatif des indices :

– les mots « Thèse » et « Antithèse »

– il a beaucoup changé de pays

– sur scène, il a toujours raconté sa vie, celle « de l’histoire d’un mec » (Coluche)

– il a tout quitté pour vivre sa passion

– il a côtoyer des artistes dingue, dingue, dingue. Il a un lien fort avec Christophe Mae

– il connait bien Michaël Youn

– lorsque le monde l’a découvert, il partageait la scène

– Enfoiré

– château

– le Mont Saint Michel

– il a chanté sur la scène de l’Olympia

– 16 ans

– Jeune & imbécile

– un ange

– flamant rose

– il est auteur, compositeur et interprète

– la guitare

Propositions des enquêteurs : David Hallyday, Emmanuel Moire, Jean-Baptiste Maunier, Merwan Rim

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Lapin ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce samedi 11 octobre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.