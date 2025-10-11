Rugby Top 14 : suivre le match Clermont / Toulon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Clermont / Toulon en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi 11 octobre 2025 sur Canal+ ! Suite de la sixième journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, Clermont-Auvergne reçoit le RC Toulon.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Publicité





Ce soir, Clermont reçoit Toulon dans le cadre de la 6ᵉ journée du Top 14. La partie s’annonce chaude : Clermont, 12ᵉ du championnat, doit absolument relancer sa saison face à un adversaire mieux classé, le RC Toulon, 5ème.

Les deux équipes alignent des profils solides : Clermont mise sur un pack compact et le soutien de son public au Stade Marcel-Michelin, tandis que Toulon compte sur ses expérimentés, notamment en ligne arrière (Jaminet, Smaili) pour imposer du rythme.



Publicité





Clermont / Toulon la composition des équipes

Le XV de départ de Clermont-Auvergne : 15. Guillaud ; 14. Delguy ; 13. Newsome ; 12. Darricarrère ; 11. Jurand ; 10. Plummer ; 9. Jauneau (cap.) ; 7. Kremer, 8. Sel. Tolofua, 6. Sowakula ; 5. Ceyte, 4. Simmons ; 3. Montagne, 2. Massa, 1. Akhaladze.

Les remplaçants : 16. Fourcade, 17. Falgoux, 18. Hemery, 19. Tixeront, 20. Bézy, 21. Raffy, 22. Loaloa, 23. Ojovan.

Le XV de départ du RC Toulon : 15. Jaminet ; 14. R. Rebbadj, 13. Smaïli, 12. Sinzelle (cap.), 11. Ferté ; 10. Garcia, 9. White ; 7. Coulon, 8. Mercer, 6. Tuifua ; 5. Alainu’uese, 4. S. Rebbadj ; 3. Gigashvili, 2. Baubigny, 1. Priso.

Les remplaçants : 16. Damond, 17. Ametlla, 18. Ribbans, 19. Abadie, 20. Domon, 21. Serin, 22. Cowie, 23. Sinckler.

Clermont / Toulon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Clermont / Toulon, 6ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.