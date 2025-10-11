Les Traîtres : et les gagnants sont... (résumé et replay finale du 11 octobre 2025)



Clap de fin pour la saison 5 des Traîtres sur M6, et quelle conclusion ! Pour la toute première fois depuis la création du jeu, le camp des Loyaux remporte la victoire face aux redoutables Traîtres. Une finale haletante, pleine de tension et de rebondissements, qui restera dans les annales de l’émission d’Éric Antoine.











Une finale sous haute tension

Ils n’étaient plus que quelques-uns à espérer décrocher la victoire : Marlène Schiappa, Christine Bravo et Théo Fernandez du côté des Loyaux, face aux deux dernières Traîtresses encore en jeu, Anne-Elisabeth Blateau et Danielle. Après une saison marquée par les trahisons, les manipulations et les revirements spectaculaires, la tension était à son comble au moment de l’ultime table ronde.

Les Loyaux renversent la partie

Et contre toute attente, les Loyaux ont enfin trouvé la bonne stratégie. Un à un, ils ont pris les bonnes décisions : Anne-Elisabeth Blateau a d’abord été démasquée, suivie peu après par Danielle, trahie par ses propres paroles et ses hésitations. Une double élimination décisive qui a mis fin au règne des Traîtresses et offert, pour la première fois en cinq saisons, la victoire au camp des Loyaux.

Une victoire symbolique

Après plusieurs saisons dominées par la ruse et les mensonges, ce triomphe inédit a une saveur particulière pour les téléspectateurs fidèles du jeu. Marlène, Christine et Théo repartent non seulement avec la victoire collective, mais aussi avec la satisfaction d’avoir prouvé qu’honnêteté et clairvoyance pouvaient l’emporter dans un jeu où la trahison règne en maître.



Si vous avez manqué la finale de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.