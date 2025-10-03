Mask Singer : le Doudou démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)



Publicité





Ce soir, TF1 diffusait le 4ème prime de la saison 8 de Mask Singer. Et à l’issue de cette nouvelle soirée riche en prestations et en révélations, c’est finalement le Doudou Étoile qui a dû se résoudre à retirer son masque.











Publicité





Impossible de ne pas remarquer ce costume attendrissant, avec son grand sourire, ses yeux bleus scintillants et son allure sortie d’un rêve d’enfant. Mais derrière cette apparence féérique se cachait une véritable personnalité du monde artistique.

Comme l’avaient pressenti les enquêteurs, c’est bien Francis Perrin qui se dissimulait sous le costume du Doudou. L’acteur et metteur en scène, figure incontournable du théâtre et du cinéma français, a ainsi été dévoilé sous les applaudissements du public.

Une révélation qui confirme l’intuition du jury, qui avait multiplié les clins d’œil à sa longue carrière et à son aisance sur scène. Francis Perrin a d’ailleurs confié avoir pris beaucoup de plaisir à participer à cette aventure hors du commun, entre jeu, chant et mystère.



Publicité





La compétition continue désormais sans lui, et les 5 autres masques encore en lice devront redoubler d’efforts pour conserver leur identité secrète.

VIDÉO Mask Singer : Francis Perrin était derrière le Doudou Etoile





Retrouvez le démasquage du Gladiateur en vidéo sur TF1+ ici.