Mask Singer : quelle star est sous le masque de l’Agneau ? Récap des indices et prono !



Publicité





Mask Singer saison 8 tous les indices sur l’Agneau – Plus que quelques minutes avant le coup d’envoi du 4ème prime de la saison 8 de « Mask Singer ». Alors si vous êtes impatient de savoir qui est dans le costume de l’Agneau, on vous propose un récap des indices et notre pronostic.





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Publicité





Mask Singer saison 8 : quelle célébrité se cache sous l’Agneau ?

Parmi les personnages de cette saison, l’Agneau s’est déjà imposé comme l’un des plus attachants. Avec sa silhouette tendre et espiègle, ce costume a immédiatement séduit les téléspectateurs. Sa robe rose à carreaux, son large nœud assorti et ses immenses yeux scintillants lui confèrent une allure candide et attendrissante. Ses bras recouverts de laine évoquent la douceur d’un véritable agneau, tandis que les détails girly – rubans, jupe évasée et style rétro – accentuent son côté fantaisiste et attendrissant. Derrière cette apparence enfantine, on devine pourtant une personnalité affirmée et pleine de surprises.

Chez Stars-Actu, nous parions que sous ce joli déguisement pourrait bien se cacher l’actrice et réalisatrice Reem Kherici. Muriel Robin et Vincent Dedienne font référence à sa participation à « LOL », le cinéma pour tous les films où elle a été actrice mais aussi réalisatrice pour « Chien et chat », le côté famille car elle fait partie de la bande à Fifi, ou encore la clé de sol en référence au film « Fatal ».



Publicité





Récapitulatif des indices :

– le cinéma c’est son truc, devant et derrière la caméra

– son parcours à l’écran a commencé comme une conte de fées

– une comédie romantique

– elle est incollable sur le comédien qui a joué « Le magnifique » (Jean-Paul Belmondo)

– Muriel Robin et Vincent Dedienne

– elle a passé beaucoup de temps à se faire maquiller, parfois seule et parfois accompagnée

– tournée

– elle déteste la solitude et est fusionnelle avec sa famille

– un pharaon

– 46

– clé de sol, des cartes

– elle se donne à fond pour les grandes causes

– le président

Propositions des enquêteurs : Camille Chamoux, Camille Lou, Laam, Sofia Essaïdi, Salomé Lellouche, Claire Keim, Tal, Laam

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer l’Agneau ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 3 octobre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.