« Meurtres à Bayeux » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (4 octobre)

« Meurtres à Bayeux » au programme TV du 4 octobre 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Meurtres à Bayeux », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ».





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres à Bayeux » : l’histoire

Le corps de John Dewish, un lord anglais, est retrouvé dans la campagne bayeusaine, une flèche plantée dans l’œil. L’enquête est confiée à la capitaine Clara Leprince, enceinte de sept mois, épaulée par le lieutenant Vincent Clerc. Très vite, Clara découvre que la victime entretenait de nombreux liens avec la célèbre Tapisserie de Bayeux, source de fascination et de convoitise à travers les siècles. Mais l’affaire prend une tournure plus intime lorsque l’enquêtrice se retrouve face à sa propre sœur, contrainte d’affronter les blessures de son passé, intimement lié à celui de la tapisserie.

Casting : interprètes et personnages

Avec : Sara Mortensen (Clara Leprince), Camille Claris (Mathilde), Idir Chender (Vincent Clerc), Nancy Tate (Diane Dewish), Ken Samuels (John Dewish), Eglantine Eméyé (Anne Leprince), Marie Narbonne (Léa Rénier), Lisa Cipriani (Emilie Colombel), Yvon Martin (Capitaine Moreau)…



