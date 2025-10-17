Mask Singer : découvrez qui est sous la Taupe ! (indices et prono)



Mask Singer saison 8 tous les indices sur la Taupe – Plus que quelques minutes avant le coup d’envoi de la demi-finale de la saison de « Mask Singer ». Et si vous avez hâte de découvrir qui est sous la Taupe, on vous dit tout !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 8 : quelle star est sous la Taupe ?

Sous son impressionnant costume, la Taupe entretient savamment le mystère et brouille les pistes à chacune de ses apparitions. Visionnaire et audacieuse, elle évolue avec aisance entre plusieurs univers — théâtre, télévision, musique ou médias — telle un véritable caméléon artistique, capable de se glisser dans tous les rôles.

Déjà maintes fois récompensée, la Taupe n’en est pas à ses premiers triomphes. Parmi les indices distillés au fil de l’enquête, on remarque des références à Alizée, une horloge ou encore le chiffre 25… autant d’éléments qui évoquent une personnalité familière des projecteurs.



Fascinée par le glamour et les paillettes, la Taupe a toujours su attirer la lumière. Du mannequinat à la danse, son charisme l’a menée jusqu’aux plateaux de cinéma, et même sur le tapis rouge du Festival de Cannes aux côtés de Teri Hatcher.

Mais qui se cache derrière ce masque ? Chez Stars-Actu, nos soupçons se tournent vers Priscilla Betti : ancienne enfant star devenue chanteuse, danseuse et comédienne accomplie. De la même génération qu’Alizée, participante de Danse avec les Stars et habituée des scènes comme des plateaux, elle colle parfaitement aux indices révélés tout au long de l’émission.

Récapitulatif des indices :

– elle est toujours en avance

– elle ne sait pas quoi choisir entre le théâtre, l’acting, les médias ou encore la musique

– elle détient un record, des coupes

– Alizée

– une horloge

– 25

– habituée au strass et aux paillettes, la Taupe a l’habitude d’attirer tous les regards sur elle, surtout ceux des objectifs

– Du mannequinat à la danse, son rayonnement lui a ouvert la porte du 7e art, et pas la petite

– on l’a déjà vue sur le tapis rouge de Cannes avec Teri Hatcher

– de grandes oreilles de Mickey

– elle est là depuis plus de 20 ans

– des heures de vidéos

– elle adore danser depuis toujours

– elle a pris des cours

– tournées

– elle est montée sur scène pour la bonne cause

– elle adore la mode

– Chris Marques

– Elle a tout fait vite et ça a porté ses fruits comme une championne

– On l’a découvert différemment l’année des Jeux Olympique de Pékin

– des kilts

Propositions des enquêteurs : Amel Chahbi, Abi, Doria Tillier, Alison Wheeler, Christelle Cholet

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer la Taupe ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 17 octobre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.