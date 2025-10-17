Jérémy Frérot dans « Basique le concert » ce soir sur France 2 (17 octobre)



Jérémy Frérot est dans « Basique le concert » ce soir, vendredi 17 octobre 2025, dès 22h45 sur France 2 et France.TV.





Un concert que vous pourrez suivre juste après votre épisode de la série « Simon Coleman ».







Jérémy Frérot dans « Basique le concert »

Après une ascension fulgurante au sein du duo Fréro Delavega, Jérémy Frérot s’est imposé en solo comme l’une des voix les plus sincères et émouvantes de la chanson française.

Avec ses albums Matriochka, certifié disque d’or, et Meilleure vie, il a confirmé son talent d’auteur-compositeur-interprète, explorant avec justesse l’amour, la liberté, la résilience et la quête de sens. En pleine tournée à travers la France, il fait escale ce soir sur le plateau de Basique, le concert, pour offrir un show généreux et vibrant d’énergie.



Au programme : une set-list riche et contrastée où se mêlent ses incontournables, comme Le chant des sirènes, et ses titres plus récents, parmi lesquels Adieu, J’ai la mer ou Gamins des sables. Des chansons habitées par une énergie lumineuse et portées par une voix singulière qui résonne profondément avec le public.

Sur scène, Jérémy Frérot fait preuve d’une authenticité désarmante, alternant moments de douceur et envolées puissantes dans un univers musical aux influences pop, folk et acoustiques.

Ses textes, empreints de sensibilité et de sincérité, abordent des thèmes universels — l’amour sous toutes ses formes, la transmission, les liens qui unissent, les doutes et le temps qui passe. Inspirées par son regard attentif sur le monde, ses chansons délivrent toujours un message fort, célébrant la liberté, la nature et la force des émotions humaines.

Pour sublimer ce moment, Basique, le concert déploie un dispositif scénique exceptionnel : lumières ciselées, projections visuelles au sol, mise en scène immersive… Même depuis son salon, le public vivra une véritable expérience live, riche en émotions.

Un concert chaleureux, sincère et intense, où Jérémy Frérot confirme qu’il occupe une place essentielle parmi les voix marquantes de la nouvelle chanson française.

