Star Academy : quel hymne pour la nouvelle promo ? Michaël Goldman révèle des indices !



Publicité





La Star Academy revient dès demain soir sur TF1, et la curiosité autour de la nouvelle promotion est à son comble ! Ce soir, Michaël Goldman et les professeurs du château étaient les invités de Yann Barthès dans Quotidien sur TMC. L’occasion de livrer quelques premiers indices très attendus sur l’hymne officiel de la saison 2025.











Publicité





🎶 Une chanson en français signée par des compositeurs internationaux

Michaël Goldman a révélé que l’hymne de cette nouvelle promotion serait une chanson en français, mais composée par des auteurs et compositeurs internationaux. Un mélange prometteur entre la pop mondiale et la chanson française, qui devrait marquer cette édition.

✍️ Les premiers mots dévoilés : “Les gens…”

Autre indice lâché sur le plateau : les premiers mots de cette chanson mystère sont “Les gens”. De quoi attiser encore un peu plus la curiosité des fans, qui tentent déjà de deviner le titre sur les réseaux sociaux. Chez Stars-Actu, avec ces indices, on pense à la chanson « Les gens qu’on aime » de Patrick Fiori.

📺 Révélation demain soir sur TF1

Le mystère sera levé demain soir, lors du grand prime de lancement de la Star Academy 2025, diffusé à 21h10 sur TF1. Les nouveaux élèves y interpréteront pour la première fois l’hymne de leur promotion, un moment toujours symbolique et chargé d’émotion.



Publicité



