Mask Singer : on a démasqué la star sous l’Agneau ! (indices)

Mask Singer saison 8 tous les indices sur l’Agneau – C’est ce soir que Camille Combal présentera le 5ème prime de la saison 8 de « Mask Singer ». Vous avez déjà hâte de savoir qui se cache sous l’Agneau ? On vous dit tout !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 8 : on a démasqué la célébrité sous l’Agneau

Parmi les personnages de cette saison, l’Agneau s’impose déjà comme l’un des plus attendrissants. Avec son allure douce et malicieuse, ce costume a immédiatement conquis le cœur des téléspectateurs. Vêtue d’une robe scintillante aux reflets rosés, ornée d’un large nœud assorti et de grands yeux pétillants, l’Agneau dégage une véritable aura de tendresse et de fantaisie. Ses bras recouverts de laine rappellent la douceur d’un véritable mouton, tandis que les détails girly – jupe évasée, paillettes et style rétro – renforcent son charme candide. Derrière cette apparente innocence, on devine toutefois une personnalité affirmée, espiègle et pleine de mystère.

Chez Stars-Actu, nous pensons que sous ce costume attendrissant pourrait bien se cacher Reem Kherici. Les indices évoquent sa participation à LOL, ses multiples rôles au cinéma, son talent de réalisatrice dans « Chien et Chat », sans oublier le côté famille de la “bande à Fifi” et la clé de sol en clin d’œil au film « Fatal ».



Récapitulatif des indices :

– le cinéma c’est son truc, devant et derrière la caméra

– son parcours à l’écran a commencé comme une conte de fées

– une comédie romantique

– elle est incollable sur le comédien qui a joué « Le magnifique » (Jean-Paul Belmondo)

– Muriel Robin et Vincent Dedienne

– elle a passé beaucoup de temps à se faire maquiller, parfois seule et parfois accompagnée

– tournée

– elle déteste la solitude et est fusionnelle avec sa famille

– un pharaon

– 46

– clé de sol, des cartes

– elle se donne à fond pour les grandes causes

– le président

– le chiffre 4, du champagne

– un chat

– Michel Sardou, Beyoncé

– elle a participé à un concours

Propositions des enquêteurs : Camille Chamoux, Camille Lou, Laam, Sofia Essaïdi, Salomé Lellouche, Claire Keim, Tal, Laam

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer l’Agneau ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce samedi 11 octobre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.