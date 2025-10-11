Un Si Grand Soleil Spoilers : Ludo entre la vie et la mort, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 13 au 17 octobre 2025)



Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 13 au 17 octobre 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Alors c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur l’agression de Pauline et la pénurie d’eau. Alors que la police a fait le lien entre les deux affaires et a compris que Pauline a du faire une découverte dérangeante, Ludo loue un appareil pour retrouver la source et découvrir ce qui la bouche. Il part seul et va se retrouver pris au piège dans une grotte ! Une explosion va avoir lieu et Ludo va perdre connaissance. A bout de force et alors qu’il n’a plus d’eau, Ludo est entre la vie et la mort. Mais tout le monde est à sa recherche. Vont-ils le retrouver à temps ?

De son côté, Achille veut changer de lycée alors que tout le monde le rejette après ce qu’il a fait à Pablo. Alors que Thaïs a obtenu sa mutation à Marseille, elle démarre une relation avec… Louis ! Et c’est le moment qu’a choisi Kira pour faire son retour à Montpellier ! Elle confie à Thaïs qu’elle a encore des sentiments pour Louis.



Publicité





Un si grand soleil spoilers les résumés du 13 au 17 octobre 2025

Lundi 13 octobre 2025 (épisode 1769) : Tandis que Louis demande à son père d’enquêter sur la pénurie d’eau, Achille annonce à ses parents qu’il veut changer de lycée.

Mardi 14 octobre 2025 (épisodes 1770) : Louis réalise que le départ prochain de Thaïs l’affecte plus qu’il ne l’aurait pensé. Quant à Léo, il fait interdire à Elodie de venir voir Pauline à l’hôpital.

Mercredi 15 octobre 2025 (épisode 1771) : Kira est de retour à Montpellier, quant à Ludo, il découvre que la pénurie d’eau n’est pas uniquement causée par la sécheresse.

Jeudi 16 octobre 2025 (épisode 1772) : Tandis que Kira confie à Thaïs qu’elle a encore des sentiments pour Louis, les colocs sont sans nouvelles de Ludo.

Vendredi 17 octobre 2025 (épisode 1773) : Alors qu’Achille se découvre un allié inespéré au lycée, à la ferme, le temps est compté pour retrouver Ludo.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 13 au 17 octobre 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.