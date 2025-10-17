Un Si Grand Soleil du 20 octobre : Eliott replonge, Ludo secouru (résumé épisode 1774 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 20 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1774 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 20 octobre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dans la grotte, Thierry s’occupe de secourir Ludo. Il boit, encore affaibli et explique que c’est Lavergne qui l’a piégé. Thierry lui dit que Lavergne est au commissariat, il a tout avouer dont l’agression de Pauline Prevost. Ludo est sous le choc, Thierry lui assure que ça va aller. Ludo remercie Rémy et sa chienne Nala.

Eliott revend une voiture électrique quand Muriel l’appelle. Elle lui demande s’il peut aller chercher Toma, maintenant car la crèche a un dégât des eaux et elle est coincée au travail. Il accepte, elle précise que c’est Boris qui viendra le récupérer.



Publicité





Au lycée, Eve demande à Sabine un service. Elle a besoin qu’elle parle à Janet car elle cherche un job pour Eliott, elle a pensé à un poste d’ambulancier ou brancardier. Elle lui dit que sa boite dépose le bilan. Sabine lui rappelle qu’il faut une formation pour être ambulancier… Et elle souligne le fait que pour son fils il y a une seconde chance mais pas pour Pablo. Elle lui dit ensuite qu’Eliott a déjà eu plein de seconde chance et elle refuse de recommander à sa belle-mère un mec qui a fait de la prison.

Eliott est avec Toma. Il l’installe à l’arrière avant un coup de téléphone tendu. Il assure qu’il va faire la livraison au plus vite et que le produit est de qualité. Il dit ensuite à Toma qu’ils vont bientôt faire des trucs super ensemble, des trucs que sa mère n’imagine même pas… Il dit que quand elle s’en apercevra elle aura une sacrée surprise !

Thierry annonce à Becker que Lavergne a été transféré devant le juge et Ludovic va bien, il a eu de la chance. Il va à l’hôpital pour l’interroger. Thierry interroge Becker sur Elise, il lui annonce qu’elle reprend son poste le lendemain. Thierry s’en réjouit.

Face au juge Laplace, Lavergne passe aux aveux. Il raconte tout sur l’agression de Pauline. Il dit qu’il regrette ce qu’il a fait… Le juge fait remarquer qu’il a intenté à la vie de deux personnes pour ses champs de maïs. L’avocat tente de défendre son client, le juge rappelle la gravité des faits et l’envoie en détention provisoire. Lavergne réalise que c’est la fin de son exploitation.

Boris arrive au garage d’Eliott pour récupérer Toma. Il lui reproche d’être déjà là, Boris découvre sur un papier qu’il est en cessation de paiement. Eliott lui dit que ça le fait kiffer, Boris lui assure que non. Eliott lui dit que tout le monde n’a pas eu sa chance de naitre avec une cuillère en argent dans la bouche. Boris lui assure qu’il a du faire ses preuves. Il s’en va avec Toma, Eliott lui dit qu’il a intérêt à prendre soin de son fils…

Elodie est au téléphone le bureau de recherches hydrologiques, ils vont agir dès aujourd’hui pour déboucher la source. Ludo se réjouit mais Elodie est bouleversée : il a failli mourir et Pauline est toujours dans le coma. Elle veut que Lavergne pourrisse en prison.

Charles est avec Eliott, qui insulte Boris. Il dit que si Toma n’avait pas été là, il lui aurait arraché la tête. Charles lui dit que ça ne serait pas une bonne idée. Il lui dit que la seule chose qui compte c’est que ça se passe bien avec Muriel… Eliott flippe en voyant une voiture approchée, il dit à Charles de fermer le garage en partant et monte dans la voiture ! Charles comprend qu’il trempe encore dans des histoires louches…

Ludo parle à ses chèvres, il est heureux. Le soir, Elise prend le relais d’Elodie auprès de Ludo, qui s’est écroulé de fatigue. Elodie lui demande ce qui va se passer pour Lavergne, elle lui dit qu’il est en détention provisoire en attendant le procès. Et elle est réintégrée dès le lendemain, Elodie est contente pour elle. Elise prend des nouvelles de Pauline, Elodie ne sait pas car Léo lui a interdit d’aller la voir… Elise trouve ça dégueulasse.

Eliott est dans un laboratoire. Il fabrique des comprimés, certainement des amphétamines !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : la vie d’Eve bascule, le choix de Louis, les résumés jusqu’au 31 octobre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.