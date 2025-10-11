Mask Singer : quel personnage a été démasqué en quart de finale ? (11 octobre)



Publicité





Fin de partie pour le DJ dans Mask Singer ! Ce soir, à l’issue des quarts de finale sur TF1, le personnage a été éliminé et a finalement révélé son identité devant le public et les enquêteurs : c’était bien Tibo InShape, le Youtubeur français le plus suivi au monde.











Publicité





Depuis plusieurs semaines, Kev Adams soupçonnait fortement que Tibo InShape se cachait derrière le costume du DJ. Ce soir, Chantal Ladesou a, elle aussi, prononcé son nom juste avant le verdict. Et ils avaient tous les deux raison !

Malgré son énergie débordante et son enthousiasme sur scène, le DJ n’a pas réussi à convaincre le public présent, qui a choisi de ne pas le repêcher pour la suite de la compétition.

Un concept inédit : les téléspectateurs complices du DJ

Pour la première fois dans l’histoire de Mask Singer, les téléspectateurs connaissaient dès le début de la saison l’identité d’une célébrité masquée, devenant ses complices pour piéger les enquêteurs et Camille Combal.



Publicité





Le public en plateau, lui, ignorait tout : seule l’audience à la maison savait que Tibo InShape se cachait sous le costume du DJ. Chaque semaine, les fans suivaient son aventure à visage découvert dans les coulisses de l’émission, assistant à sa stratégie pour semer le doute et tromper le jury.

Le Youtubeur quitte donc l’aventure après un parcours marquant, tandis que les demi-finales de Mask Singer s’annoncent plus intenses que jamais.

📺 Retrouvez la demi-finale de Mask Singer vendredi prochain à 21h10 sur TF1.