Zone Interdite du 12 octobre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Publicité





Zone Interdite du 12 octobre 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Au cœur des nouvelles prisons de haute sécurité ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Publicité





Zone Interdite du 12 octobre : « Au cœur des nouvelles prisons de haute sécurité »

C’est une première en France : deux prisons de haute sécurité ouvrent leurs portes pour accueillir les deux cents narcotrafiquants les plus dangereux du pays. Les caméras de Zone Interdite ont pu pénétrer en exclusivité dans les établissements de Condé-sur-Sarthe (Orne) et de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), créés après l’évasion sanglante de Mohamed Amra, aujourd’hui détenu à Vendin-le-Vieil.

Conçues pour isoler totalement les prisonniers et empêcher toute communication avec l’extérieur, ces prisons marquent un tournant dans la lutte contre le crime organisé. Le programme suit les directeurs Vincent Vernet et Marc Ginguené dans la préparation du transfert de ces détenus hors norme, la formation des surveillants et la mise en place de protocoles anti-corruption.



Publicité





Des témoignages, comme celui de Jean, ancien gardien tombé sous la pression des trafiquants, rappellent les dangers auxquels le personnel est confronté. Enfin, l’émission dévoile le dispositif exceptionnel entourant la rotation des détenus, la vie sous un régime carcéral inédit et la riposte juridique des narcotrafiquants décidés à contester ces conditions extrêmes.