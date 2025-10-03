Un Si Grand Soleil du 6 octobre : les aveux d’Achille (résumé épisode 1764 en avance)



Un si grand soleil du 6 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1764 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 6 octobre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Au commissariat, Elise retrouve Yann, qui lui annonce que Becker veut la voir tout de suite. Il l’interroge sur son mensonge : elle a déclaré ne jamais être allée chez les Prevost alors qu’ils y ont retrouvé son adn ! Elise avoue avoir menti, elle est allée voir Pauline la veille de son agression pour lui dire d’arrêter de voir Elodie. Elle l’a menée. Elle assure qu’elle n’aurait jamais du faire ça, elle regrette. Becker lui demande pourquoi elle a caché son altercation avec la victime, Elise dit qu’elle ne sait pas. Becker espère qu’elle a tout dit, ils vont continuer à chercher.

Cécile recadre Achille, qui rechigne à débarrasser son petit dej. Elle lui demande ce qu’il a et s’il s’inquiète pour Pablo. Il dit que ça ne le concerne pas et l’envoie balader. Pendant ce temps là, Hugo a reçu une lettre du rectorat : Pablo est affecté dans un autre lycée, loin de chez eux. Pablo est dégouté et pense qu’il va retourner en centre fermé. Hugo l’encourage à rester positif. Il lui parle de son bulletin et Sabine ajoute que Soan a fait une super lettre pour le soutenir. Pablo craint que ça ne suffise pas.



A la ferme, William est avec Lavergne. Elodie les rejoint et confronte son père. William lui dit qu’avec Ludo ils font ce qu’ils veulent mais lui ne peut pas se passer du syndicat.

Yann dit à Thierry qu’ils doivent vérifier l’alibi d’Elise, ils doivent être certains qu’elle n’a pas quitté le commissariat le soir de l’agression. Thierry rechigne à enquêter sur une collègue et la défend mais Yann lui demande d’obéir.

Au lycée, Chazal se plaint d’un nouveau vol. Eve est sous le choc, elle pense que ça veut dire que Pablo est innocent. Chazal pense qu’il s’agit de ceux qui soutiennent Pablo. Eve pense qu’il va trop loin. Sabine arrive, ils se taisent.

Elodie parle à Ludo de la discussion de William et Lavergne, elle n’a rien entendu et s’inquiète. Louis vient leur annoncer que le foodtruck est prêt ! Ils vont pouvoir débuter la tournée « Légumoches ». Ludo est gêné, il annonce qu’ils vont devoir les mettre lui et Rémy en chômage technique. Louis et Rémy insistent : ils continueront à payer même sans être payés ! Ludo et Elodie sont touchés, Ludo déclare la tournée officiellement ouverte. Ils se prennent tous dans les bras.

Noura et Charlotte s’inquiètent du passage de Pablo devant le juge. Noura aimerait choper la personne qui a mis la tablette dans le casier de Pablo. Charlotte s’apprête à lui parler d’Achille mais se ravise quand il arrive…

Léo vient parler à Janet à l’hôpital. Il s’inquiète pour Pauline et l’interroge sur ses chances de réveil. Janet lui assure que c’est un état réversible mais elle ne peut pas lui dire si elle va se réveille ou rester plusieurs mois dans le coma. Il insiste pour la voir mais elle refuse et promet de le tenir au courant.

Dans le tram, Achille se refait le film de son dérapage. Quand il rentre, il entend Florent et Cécile parler de Pablo et s’inquiéter… Florent pense que s’il retourne en centre fermé, il ne s’en sortira pas. Achille va jusqu’au frigo ans un mot, ils essaient de savoir ce qui ne va pas. Florent insiste pour qu’il parle s’il sait quelque chose sur Pablo ! Achille finit par avouer : c’est lui qui a mis la tablette dans le casier de Pablo ! Florent et Cécile sont sous le choc. Il raconte tout et parle de sa jalousie. Florent lui rappelle que ça a failli bousiller la vie de Pablo, Cécile ajoute que c’est très grave et il va devoir assumer.

Thierry interrogent les collègues au sujet d’Elise. Pendant ce temps là, Elise rentre à la coloc et parle à Elodie. Au commissariat, Thierry annonce à Yann que personne n’a pas pu confirmer qu’elle n’avait pas bougé de la soirée. Mais il a regardé la caméra de surveillance, elle est partie pendant plus d’une heure ce soir là et a donc eu le temps d’aller chez Pauline !

