C à vous du 11 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 11 octobre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Sébastien Lecornu a été reconduit au poste de Premier ministre. Décryptage avec l’éditorialiste politique Alain Duhamel ce soir dans C à vous.

🔵 Il y a 30 ans, durant l’été 1995, une série d’attentats terrorisait la France. L’ancien procureur antiterroriste Jean-François Ricard et la journaliste Michelle Fines sont les invités de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous :

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎭 Dany Boon pour son nouveau one-man show “Clown n’est pas un métier”

📖 Alice Pol pour son nouveau livre “Tout doit disparaître”

🎶 Le phénomène Charlotte Cardin pour son album “99 nights” et son single “Feel good”

