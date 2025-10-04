Les Traîtres du 4 octobre : la demi-finale ce soir sur M6 (saison 5)



Les Traîtres du 4 octobre 2025, la demi-finale ce soir sur M6. Ce samedi soir, M6 continue la diffusion de la saison 5 de son émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Après les éliminations de Frédérique Bel, Doigby et Olivier la semaine dernière, le jeu continue pour les célébrités encore en course.





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







Les Traîtres du 4 octobre 2025 : la demi-finale ce soir

La semaine dernière dans l’épisode 5, Olivier Bal et Frédérique Bel ont été éliminés en table ronde tandis que Doigby a été banni par les deux Traitres restantes, Danielle et Anne-Elisabeth.

Ce soir dans la demi-finale, les Loyaux se mettent la pression : il faut éliminer un Traître. Si Anne-Elisabeth semble à l’abris, ce n’est pas le cas de Danielle… Sera-t-elle éliminée ?



"Il faut qu'on élimine un Traître, on n'a plus le choix" 😮

Aux portes de la finale, les Loyaux vont-ils enfin l'emporter ? #LesTraîtres, samedi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/BPoBIIbtss — M6 (@M6) October 1, 2025

Les Traîtres, qui sont les 8 candidats encore en compétition ?

Sont encore en course au début de cette demi-finale : Anne-Elisabeth Blateau, Marcus, Marlène Schiappa, Raymond Domenech, Théo Fernandez, Christine Bravo, Sylvie Tellier, et Danielle.

Les Traîtres, rappel de la présentation de la saison 5

Mentaliste, romancier policier, chanteurs, comédiens, streameur, humoriste, ancienne ministre ou ex-sélectionneur de l’équipe de France : 16 personnalités entrent dans le jeu, prêtes à tout pour décrocher les lingots au profit de leur association… et pour enfin démasquer les traîtres.

Cette saison, les nouveautés et rebondissements s’enchaînent : Éric Antoine repousse les limites du cynisme avec des règles inédites, des retournements inattendus et des épreuves terrifiantes. Mais surtout, trois joueurs masqués font leur apparition. Qui sont-ils ? Leur présence bouleversera-t-elle toutes les règles du jeu ?

Pour l’emporter, les traîtres devront ruser comme jamais… et survivre à une partie plus impitoyable que jamais. Jusqu’ici, ils ont remporté toutes les saisons. Cette fois, leur règne pourrait bien toucher à sa fin.