« Montmartre » du 20 octobre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1

Montmartre, vos épisodes inédits du lundi 20 octobre 2025 – Ce lundi soir sur TF1, nouvelle soirée de la série « Montmartre » avec Alice Dufour, Claire Romain, Hugo Becker, Mikaël Mittelstadt, ou encore Benjamin Baroche. Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Montmartre » du 20 octobre 2025, vos épisodes

Épisode 5 : Alors que Céleste met au jour des zones d’ombre autour de la mort de son père, elle est persuadée qu’il ne s’agit pas d’un suicide, mais d’un meurtre. De son côté, Rose voit son passé ressurgir et se retrouve confrontée à la mère de Charles, qui découvre la vérité. Pendant ce temps, Arsène, épaulé par Octave, se lance dans une course contre la montre pour battre un record de vitesse, sauver son projet et attirer des investisseurs.

Épisode 6 : En questionnant une ancienne institutrice de Saint-Loup, Céleste met au jour un nouveau suspect susceptible d’être impliqué dans la mort de son père. Confronté à des préjugés, Arsène risque de voir s’envoler un contrat essentiel. De son côté, Rose reçoit une excellente nouvelle et s’empresse d’écrire à Charles pour la lui annoncer.



Personnages et interprètes

Avec : Alice Dufour (Céleste), Victor Meutelet (Arsène), Claire Romain (Rose), Hugo Becker (Léon), Pablo Pauly (Youri), Thibault de Montalembert (Juge Rochefort), Cristiana Reali (Comtesse Ismerie), Mikaël Mittelstadt (Charles), Axel Mandron (Octave), Roxane Turmel (Madeleine), Clément Moreau (Georges), Nicolas Martinez (Ernest), Sylvie Debrun (Manon), etc.

Et avec la participation de : Mathilde Seigner (Augustine), Valérie Karsenti (Sarah Bernhardt), Benjamin Baroche (Maurice Larcourt)