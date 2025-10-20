Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 20 octobre ?



Publicité





Star Academy 2025, évaluations semaine 1 – C’est ce lundi qu’auront lieu les toutes premières évaluations de la saison au château de la Star Academy. Les 17 élèves sont répartis en deux groupes, le premier passera ce matin et le second demain.











Publicité





Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce lundi, les évaluations sont programmées à 10h pour les académiciens, soit à partir de 10h30 sur le flux live de TF1+.

Pour ces évaluations, chaque élève est libre du choix de sa chanson sur le thème « personal story ». Voici les chansons choisies par les académiciens du premier groupe :

– Anouk « Je t’écris » de Grégory Lemarchal

– Ambre « Abracadabra » de Lady Gaga

– Bastiaan « Kid » d’Eddy de Pretto

– Ema « Les étoiles » de Louane

– Jeanne « Je sais pas danser » de Pomme

– Léa « Et bam » de Mentissa

– Leane « When I was your man » de Bruno Mars

– Lenny « Those Eyes » de New West

– Léo « Homme » de Good Neighbours

Pas de paroles sous le nez et ils ont le droit de s’accompagner d’un instrument.



Publicité





Résumé complet des évaluations à venir sur Star-Actu dès qu’elles seront terminées ! On connaitra les noms des nominés mercredi soir en fin de quotidienne.

Rendez-vous ce lundi à 17h30 sur TF1 pour suivre la première quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.