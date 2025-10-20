L’amour est dans le pré du 20 octobre : les agriculteurs ce soir sur M6 (épisode 9)



Publicité





L’amour est dans le pré du 20 octobre 2025 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 20 inédite de « L’amour est dans le pré ». Au programme ce soir, la suite des séjours à la ferme.





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur M6+.







Publicité





L’amour est dans le pré du 20 octobre, présentation de l’épisode 8

Ce soir, l’épopée sentimentale de nos agriculteurs continue à la ferme. Certains nagent dans le bonheur alors que Mathieu accueille ses deux prétendantes, qui font leurs premiers pas dans son exploitation. Et pour certains, c’est l’heure des présentations ! De leur côté, Julien et Géraldine prennent du bon temps en tête à tête mais la situation va mal tourner. Quant à Gilles, il avoue à une amie un rapprochement avec l’une de ses prétendantes…

VIDÉO L’amour est dans le pré du 20 octobre, extrait



Publicité



"Je suis obligée de partir !"

Cette semaine dans L'Amour est dans le pré, on nage dans le bonheur ou… on boit la tasse ! #ADP, ce lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel 💚 pic.twitter.com/pM4sgleeXu — M6 (@M6) October 17, 2025

Rappel de la présentation de la saison 20

Pour cette saison anniversaire, quinze agriculteurs et agricultrices, âgés de 26 à 67 ans, partent à la conquête de l’amour, espérant trouver celui ou celle avec qui bâtir une vie à la campagne.

Aux côtés de Karine Le Marchand, vous ferez la connaissance de personnalités authentiques et émouvantes. Entre rires, instants bouleversants et tendres déclarations, ces 15 cœurs démontrent que l’amour n’a ni âge, ni limites, ni barrières. Plongez dans cette 20ᵉ saison riche en émotions et laissez-vous emporter par les confidences de ces agriculteurs en quête de bonheur.

« L’amour est dans le pré » revient ce soir sur M6 pour la suite de la nouvelle saison inédite.