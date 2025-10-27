N’oubliez pas les paroles masters du 27 octobre : quels résultats ce soir ?



N’oubliez pas les paroles masters du 27 octobre 2025 – Nouvelle soirée des masters ce lundi soir dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Deux nouveau matchs au programme ce soir.











N’oubliez pas les paroles du 27 octobre, le débrief des émissions de ce soir

Ce lundi soir, sur la première émission, Karine a battu Soriana, elle a remporté 3 points mais totalise 15.000 euros de gains. Sur la seconde émission, Caroline a battu Laurens. Elle a remporté 3 points mais toujours sans gains.

Rappel du déroulé des masters version 2025

Phase de groupes – 32 maestros répartis en 4 chapeaux de 8. Chaque maestro affronte 4 adversaires (un par chapeau). 3 points pour une victoire, 1 pour un nul, 0 pour une défaite. Les 6 meilleurs accèdent directement aux quarts. Les 4 suivants (7e à 10e) se disputent les 2 dernières places lors d’un prime spécial.

Quarts & demi-finales – Duels à élimination directe : le perdant sort.



Grande finale – Un ultime face-à-face pour le trophée et une place éternelle dans la légende des Masters.

N’oubliez pas les paroles du 27 octobre 2025, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.