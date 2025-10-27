Star Academy 2025 : les artistes invités du 3ème prime dévoilés !



Star Academy, liste des stars invités du 3ème prime du samedi 1er novembre 2025 – Deux jours après le second prime de la Star Academy 2025 et l’élimination de Mehdi, les académiciens préparent déjà le prochain prime ce lundi avec la prise de tonalités avec Fanny Delaigue et Lucie Bernardoni.





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur le prime de ce samedi 1er novembre 2025 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Les académiciens de la promo de 2025 non nominés cette semaine, auront ainsi la chance de chanter avec Ed Sheeran, Charlotte Cardin et Katseye.

Chansons et élèves pressentis :

– Charlotte Cardin « Feel Good » : Victor, Léa, Anouk, Jeanne

– Charlotte Cardin « Tant pis pour elle » : Léane, Ema, Mélissa, Ambre

– Ed Sheeran « Azizam » : Sarah, Lenny, Théo P., Bastiaan

– Ed Sheeran Sapphire : Lily, Noah, Léo, Théo L.

– Katseye « Gabriela » : Léa, Sarah et Léane

– Ed Sheeran, Charlotte Cardin « Shape of You » : collégiale

– Sarah ouvrira le prime sur la chanson « Stand Up » de Cynthia Erivo



Les répétitrices de la Star Ac ont déjà formés des groupes avec les élèves pressentis pour chanter avec ces artistes. Les répétitions ont déjà débuté et les meilleurs auront le privilège de partager des duos sur le prime de samedi.

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.