Un Si Grand Soleil du 28 octobre : Boris interrogé, Eve quitte Manu (résumé épisode 1780 en avance)

Un si grand soleil du 28 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1780 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 28 octobre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Eve est allongée sur son canapé, elle repense à Eliott. Manu lui dit qu’il va prendre sa journée pour rester avec elle mais Eve lui dit qu’elle préfère être seule. Manu promet de retrouver ceux qui ont fait ça, ils vont payer.

Kira est chez Mme Laval, qui lui demande de sortir prendre l’air cet après-midi. Mais Kira lui rappelle qu’elle ne sera pas là, elle est à mi-temps. Mme Laval lui demande ce qu’elle fait de ses après-midis, elle lui dit qu’elle débute un stage chez Midi Libre. Elle lui dit qu’elle a toujours rêvé d’être journaliste. Mme Laval s’inquiète qu’elle ne reste pas auxiliaire de vie… Kira assure qu’elle compte faire les 2.



Manu vient parler à Becker, il a envie d’être sur l’enquête et lui assure qu’il sait faire la part des choses. Mais Becker lui dit que c’est une question de principe. Et vu comme il réagit, il pense avoir pris la bonne décision. Manu appelle Alex, qui lui dit qu’il ne peut rien lui dire. Manu insiste : le fils de sa femme est mort et il ne compte pas rester les bras croisés ! Alex lui dit qu’il attend encore 24h avant d’interroger Eve pour qu’elle se repose.

A la ferme, Ludo tente de réconforter Louis au sujet de Thaïs, qui lui a dit qu’elle ne croyait pas aux relations à distance.

Sabine appelle Eve, elle tombe sur sa messagerie. Sabine vient d’apprendre pour Eliott, elle lui laisse un message pour lui dire qu’elle est là. Eve pleure en l’écoutant. Muriel vient voir Eve avec Thomas, elle insiste pour qu’elle ouvre. Eve ouvre et s’effondre dans les bras de Muriel, elles pleurent toutes les deux. Eve prend Thomas dans ses bras, il cherche son père.

Marc fait visiter la rédaction à Kira. Il lui présente la rédac chef. Elle lui demande de chercher des sujets sur les réseaux sociaux pour attirer une audience plus jeune.

Le juge fait le point avec Alex et Becker, ils n’ont pas retrouvé l’arme du crime. Grâce à la montre connectée d’Eliott, ils ont l’heure du décès : 17h38. Et les caméras de surveillance de son garage ont été désactiver la veille de sa mort. Alex parle de Boris Laumière, le nouveau compagnon de l’ex d’Eliott. Ils ont déjà eu des altercations et Alex parle de la blessure de Boris le jour de la mort d’Eliott. Et concernant le faux passeport, ils ont le nom du faussaire, Michel Ferrand. Ils vont l’interroger.

Chez Midi Libre, Kira travaille sur ce qu’on lui a demandé, elle fait une liste de sujets potentiels.

Alex interroge Boris, il assure s’être fait un malaise vagal ce jour là. Il a paniqué mais finalement ce n’était pas grave. Alex l’interroge sur Eliott, Boris dit qu’il était tendu la dernière fois qu’il l’a vu. Il explique qu’ils n’étaient pas les meilleurs amis du monde mais il ne jetait pas de l’huile sur le feu.

Kira explique à Claire que son pote Pascal arrive dans 2 jours, elle lui demande s’il peut squatter le canapé, elle accepte. Florent les rejoint pour diner, il a ramené un tiramisu. Ils interrogent Kira sur son stage à Midi Libre. Pour l’instant, elle ne sait pas encore vers quel métier elle ira. Florent et Claire lui disent qu’ils sont fiers d’elle.

Thaïs dit à Louis qu’elle est triste qu’ils ne se voient plus à la fin de la semaine… Louis annonce qu’il a eu les réponses pour ses demandes de formation. Il est pris à Rennes… et Marseille ! Ils sont super contents et décident de vivre ensemble.

Eve regarde des photos d’Eliott quand Manu rentre. Elle lui demande s’il a des nouvelles, il dit être écarté de l’enquête. Mais il lui promet qu’il trouvera aussi. Eve lui dit qu’il est très fort pour promettre, il lui avait dit qu’il veillerait sur son fils. Manu est choqué, il n’est pas responsable de ses actions. Eve lui dit qu’il ne l’a pas protégé, il lui demande de partir.

