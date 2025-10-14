« Rendez-vous avec le crime » : nouvel épisode inédit ce soir sur France 3 (14 octobre 2025)



« Rendez-vous avec le crime » au programme TV du 14 octobre 2025 – Ce mardi soir à la télé, France 3 diffuse un épisode inédit de « Rendez-vous avec le crime ». Il s’intitule « Tel épris (ira se faire pendre) ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Rendez-vous avec le crime » : l’épisode « Tel épris (ira se faire pendre) »

Entre Samson et Lila, le ciel s’est enfin éclairci ! Depuis que Lila est devenue l’associée de l’agence d’enquêtes dirigée par Samson, leur tandem fait des merveilles. Leur nouvelle affaire leur est confiée par Mathilde Banier, l’ex-belle-mère de Lila, persuadée que son mari Bernard — le très respectable banquier du village — lui cache de lourds secrets. Mais ce qui semblait n’être qu’une enquête ordinaire prend un tournant dramatique : Samson est accusé de meurtre, et les fantômes de son passé refont surface, menaçant d’entraîner avec eux son filleul Nathan.

Animée par son courage et sa fougue habituelle, Lila devra affronter les zones d’ombre de Samson pour lui venir en aide. Car dans l’ombre, quelqu’un semble bien décidé à le faire tomber, gêné par sa présence et son intégrité.



Au fil de leur enquête, le duo va découvrir qu’à Dorvoix, derrière la façade tranquille du village, se cachent des intrigues bien plus dangereuses que de simples histoires d’adultère. Une aventure haletante où les masques tombent, où chaque révélation en cache une autre, et où la vérité pourrait bien se révéler plus dévastatrice encore que le mensonge.

Casting : interprètes et personnages

Avec Arié Elmaleh (Samson), Sophie de Fürst (Lila), Guillaume Bouchède (George Stock), Gaëlle Bona (Sidonie)…