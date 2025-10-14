« S.W.A.T. » du 14 octobre : les épisodes inédits ce soir sur TF1



« S.W.A.T. » du 14 octobre 2025 – Ce mardi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd'hui, trois nouveaux épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur TF1+.







« S.W.A.T. » du 14 octobre 2025 : vos épisodes inédits ce soir

« La vengeance du Boucher » : Témoin impuissant de l’enlèvement de sa petite amie Olivia, Tan fait naturellement appel au S.W.A.T. Les ravisseurs, rapidement identifiés comme membres d’un cartel mexicain, restent cependant mystérieux quant à leurs motivations. Leur opération prend une tournure encore plus inquiétante lorsqu’on découvre qu’ils ont également kidnappé un agent de la D.E.A., chargé d’enquêter sur leurs activités. Son partenaire, l’agent Bryant, s’allie alors au S.W.A.T. pour tenter de sauver les deux otages. La mission s’annonce d’autant plus périlleuse que parmi les ravisseurs se trouve “Le Boucher”, un expert en interrogatoires réputé pour sa brutalité. C’est ce jour-là que madame Bennett, cheffe adjointe de la police, choisit de venir inspecter la brigade — une visite dont le commandant Hicks, sur le point de témoigner contre son mari, se méfie, y voyant des arrière-pensées. Pendant ce temps, Deacon, victime d’une arnaque après avoir acheté à son fils une paire de sneakers contrefaites, reçoit l’aide d’Alfaro et Powell pour trouver un modèle authentique.

« Un père à bout de nerfs » : Un médecin et une infirmière exerçant dans des cliniques pratiquant des avortements sont assassinés en plein jour. Hondo et son équipe se lancent sur la trace du meurtrier, un homme déséquilibré qui, après avoir été quitté par sa femme, cherche à se venger de tous ceux qu’il estime responsables de son malheur. Pendant ce temps, Powell tente de soutenir Thomas dans son projet de partir en tournée avec son groupe, malgré l’opposition de ses parents. De son côté, Alfaro en a assez des relations sentimentales compliquées qu’il enchaîne, tandis que Deacon aide Gamble à mettre de côté ses convictions personnelles pour mieux accomplir sa mission.



