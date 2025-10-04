Plus Belle La Vie spoilers : Vanessa fait une grave erreur, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 6 au 10 octobre 2025)



Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 6 au 10 octobre 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient de le savoir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enlèvement d’Apolline et Ophélie.







Apolline va réussir à s’échapper mais l’un des ravisseurs, qui la poursuit en forêt, fait une chute mortelle. Et le second ravisseur parvient à la rattraper et l’enferme de nouveau avec Ophélie.

Vanessa décide d’obéir à la demande de rançon reçue en parallèle de celle remise à la police. Avec Sylvie Vavin, elle dupe la police. Mais quand Vanessa se retrouve face au ravisseur et Ophélie, elle va alors demander la libération d’Apolline. Ophélie est en colère et ordonne à sa mère de donner l’argent pour qu’elle soit libérée. Mais Vanessa insiste et propose même de l’argent supplémentaire pour Apolline. Le ravisseur n’apprécie pas et s’en va, emmenant Ophélie avec lui !



Le lendemain, Vanessa culpabilise d’avoir fait échouer la libération d’Ophélie. La police et Ulysse, qui ont compris que Vanessa a agi seule dans leur dos, lui demandent des comptes. Ophélie et Apolline, désespérées, élaborent un plan pour s’en sortir.

De leur côté, Gabriel et Thomas essaient de trouver une solution pour que Djawad se ressaisisse. Et Laura affronte le verdict du conseil de discipline : elle écope de 2 ans de suspensions et en veut à sa soeur.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 6 au 10 octobre 2025

Lundi 6 octobre 2025 (épisode 435) : Les policiers ont une piste pour retrouver les coupables, mais il faut agir vite. De son côté, Djawad n’arrive plus à cacher sa détresse et Thomas désespère. Le grand jour est enfin arrivé : les sœurs Tanguy redoutent le verdict.

Mardi 7 octobre 2025 (épisode 436) : Avec une complice inattendue, Vanessa accepte de se livrer à un jeu dangereux. De son côté, Vadim est bien décidé à en apprendre plus sur la nouvelle résidente. Au cabinet médical, Riva fait preuve d’honnêteté envers Djawad.

Mercredi 8 octobre 2025 (épisode 437) : A la suite d’une nouvelle accablante, Vanessa s’effondre et culpabilise. Barbara, quant à elle, prend les choses en main pour aider Louis. Au risque de décevoir, Baptiste compte bien rester professionnel dans son nouvel emploi.

Jeudi 9 octobre 2025 (épisode 438) : Au bord du désespoir, les meilleures ennemies élaborent un plan de la dernière chance. Soucieuse, Barbara se confie à Thomas au sujet de Jennifer. De son côté, Morgane espère que son cadeau pourra apaiser l’animosité de Laura.

Vendredi 10 octobre 2025 (épisode 439) : Un témoignage capital révèle des informations qui viennent relancer l’enquête. De son côté, Baptiste tente, tant bien que mal, de ne pas baisser la garde. A la résidence, Laura est en mauvaise posture, mais elle compte bien s’en sortir seule.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 6 au 10 octobre 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…