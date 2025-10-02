Plus belle la vie spoiler : Nisma alerte la police, les ravisseurs découvrent leur erreur (3 octobre 2025)



Apolline et Ophélie sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et demain, dans l’épisode du vendredi 3 octobre 2025, alors qu’Apolline assure aux ravisseurs qu’elle n’est pas Ophélie Kepler, ces derniers finissent par réaliser leur erreur…











Au commissariat, Nisma vient signaler la disparition d’Apolline. La police l’interroge au sujet d’un éventuel vernis aux pied et quand Nisma leur dt qu’elle a été stagiaire pour Ulysse Kepler, ils comprennent que c’est certainement elle qui a été enlevée avec Ophélie. Les analyses adn confirment que c’est bien le doigt de pied d’Apolline.

La police prévient les Kepler. Ils pensent que les ravisseurs ont confondu et ont pris Apolline pour Ophélie… Vanessa réalise que si c’est le cas, Ophélie ne leur sert à rien et elle craint qu’il l’élimine.



Mais les ravisseurs ont compris qu’ils ont fait une erreur… Leur patron est en colère. Florian demande à Will de se débarrasser d’Apolline !