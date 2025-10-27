Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 27 octobre ?



Publicité





Star Academy 2025, évaluations semaine 2 – C’est ce lundi qu’auront lieu la première partie des évaluations de la semaine 2 au château de la Star Academy. Les 16 élèves encore en course sont toujours répartis en deux groupes et l’ordre a été inversé par rapport à la semaine dernière.











Publicité





Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce lundi, les évaluations sont programmées à 10h pour les académiciens, soit à partir de 10h30 sur le flux live de TF1+.

Pour ces évaluations, qui auront lieu la présence de leur marraine Charlotte Cardin, chaque élève va devoir chanter un titre au choix parmi ses préférés :

– Papaoutai – Stromae

– I’m Still Standing – Elton John

– If It Makes You Happy – Sheryl Crow

– C’est écrit – Francis Cabrel

– Pour que tu m’aimes encore – Céline Dion

Une mise en scène a été fortement conseillée par Michaël Goldman. Ils sont 7 à passer ce lundi : Lily, Mélissa, Noah, Sarah, Théo L., Théo P., et Victor. L’autre groupe passera demain, les chansons seront dévoilées en fin de journée.



Publicité





Résumé complet des évaluations à venir sur Star-Actu dès qu’elles seront terminées ! On connaitra les noms des nominés mercredi soir en fin de quotidienne.

Rendez-vous ce lundi à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.